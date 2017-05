Abertis si rafforza in Italia e arriva all'85% dell'autostrada Serenissima

Abertis

Atlantia

(Teleborsa) - Il gruppo spagnologià in odore di aggregazione con, non fa mistero di voler conquistare il settore autostradale italiano ed annunciaIl gruppo iberico ha, che gestisce, dopo aver acquisito lo scorso anno la partecipazione in capo ad Astaldi . La quota ulteriore, che porta la partecipazione complessiva all'85,36%, è, di cui la gran parte sarà pagata a fine luglio ed il saldo di 36 milioni entro fine gennaio 2018.Il corrispettivo pagato dagli spagnoli offre unorispetto al valore pagato per rilevare la precedente quota del 51,4% del capitale.