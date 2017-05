Apple sotto pressione a Wall Street, deludono vendite iPhone

casa di Cupertino

Apple

(Teleborsa) - Andamento debole per la, che scambia in ribasso dello 0,98%.A pesare sulle azioni Apple contribuisce l' inatteso calo delle vendite di iPhone . La società haIlfiscale si è chiuso con un fatturato in crescita a 52,9 miliardi di dollari, mentre gli utili sono aumentati del 4,9% a 11,03 miliardi (2,10 dollari ad azione). Nel periodo lesi sono attestatepari a 51,4 milioni.l'azienda fondata da Steve Jobs(stime consensus a 45,7 miliardi).Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 147 dollari USA, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 144,7. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 149,2.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)