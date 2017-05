Carraro, redditività in crescita nel trimestre

Carraro

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre con un fatturato consolidato di 145,6 milioni di euro, in diminuzione del 7,6% rispetto ai 157,6 milioni del primo trimestre 2016. A parità di perimetro (tenendo conto del deconsolidamento di Elettronica Santerno) risulterebbe in crescita dell’1,8%.L’ EBITDA si attesta a 15,9 milioni di euro e risulta più che raddoppiato rispetto al valore di 7 milioni del medesimo periodo del 2016.Posizione finanziaria netta al 31 marzo 2017 negativa per 185,4 milioni di Euro, in linea con il 31 dicembre 2016 (183,2 milioni di Euro) e in miglioramento rispetto ai 240,6 milioni di Euro del 31 marzo 2016.