Casa dolce casa...per metà degli italiani rimane l'investimento da lasciare ai figli

(Teleborsa) - Negli italiani resta forte l'idea della casa come il bene più prezioso in cui investire se si dovesse pensare di lasciare qualcosa ai propri figli. E' cosi. E' quanto rivela l'ultimo sondaggio condotto dache spiega come il risultato si presti però, a una doppia lettura: la restante metà degli intervistati (48,3%), infatti, non punterebbe al mattone ma opterebbe per altre tipologie di investimento.Nel 2006 tra gli intervistati da questo stesso sondaggio era il 60% che dichiarava che avrebbe scelto una casa come bene da tramandare ai propri figli.: analizzando nel dettaglio le circa 10mila risposte raccolte, non si scoprono grosse differenze fra le diverse fasce d’età o le aree geografiche.%) e).Chi vorrebbe lasciare un immobile ai propri eredi lo farebbe nel 41,65% dei casi in quanto convinto si tratti dell'unico bene durevole,. Oltre il 18%, però, ha dichiarato che comprerebbe casa ai figli per evitare che questi sprechino denaro in affitto, percentuale che arriva quasi al 21% al Sud, dove la locazione sembra ancora essere considerata come un "ripiego" alla proprietà., mentreNonostante le discussioni circa il futuro incerto e nomade dei giovani italiani, spesso costretti a cambiare città per lavorare, i genitori si mostrano legati al luogo in cui vivono ed evidentemente sperano che i loro figli rimangano vicino a loro.Alla domanda "": chi non ha scelto la casa ha indicato in maniera meno decisa le altre soluzioni proposte.Analizzando le loro ragioni per non aver indicato la casa,. Contrariamente a chi investirebbe in una casa,. Soltanto il 9% ha detto di non potersi permettere un'abitazione e il 2,69% non ne comprerebbe mai una per i figli per timore che, in caso di futuro divorzio, la casa finisca al loro partner.