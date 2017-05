Effetto Fed e dati macro sulla borsa di Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Materiali

Telecomunicazioni

Beni di consumo secondari

Chevron

Intel

Exxon Mobil

United Technologies

Walt Disney

Du Pont de Nemours

(Teleborsa) - Prosegue debole la borsa di Wall Street con gli investitori prudenti in attesa delle indicazioni in arrivo dalla Federal Reserve in termini di politica monetaria.nel breve periodo mentre gli investitori sono alla ricerca di conferme per una. Si tratterebbe così del terzo taglio dei tassi di interesse dopo quello da un quarto di punto operato a dicembre e marzo.Intanto dal fronte macro sono giuntistatunitense: ilha rilevato una crescita debole degli occupati nel settore privato . Venerdì, 5 maggio, è in agenda il dato complessivo sull'occupazione a cura del dipartimento del Lavoro USA, che include sia il settore pubblico che quello privato.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 20.914,21 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità lo, che retrocede a 2.383,08 punti. In lieve ribasso il(-0,51%), come l'S&P 100 (-0,2%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,15%),(-0,89%) e(-0,83%).Al top tra i(+0,85%),(+0,80%),(+0,68%) e(+0,65%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,40%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,80%.