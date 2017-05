Mercati in stand-by guardano alla Fed

(Teleborsa) -

Finale senza grandi scossoni per Piazza Affari e le altre borse europee con gli investitori che guardano alla riunione della Fed stasera. In realtà non sono attese novità sul fronte dei tassi di interesse, in quanto il prossimo rialzo è scontato per giugno.



L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,092. Sul fronte macro, il dato sul PIL dell'Eurozona ha fornito buone indicazioni sulla crescita del vecchio Continente. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,64%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 47,73 dollari per barile.

Torna a scendere lo, attestandosi a 193 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,26%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,16%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,21%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,70%., che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 20.759 punti.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,46 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,56 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 282.632, rispetto ai 275.651 precedenti.Su 216 titoli trattati in Borsa, 136 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 71. Invariate le rimanenti 9 azioni.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+0,92%),(+0,78%) e(+0,58%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,59%),(-1,08%) e(-1,06%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 2,09%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,92%. Tra gli altri finanziari,avanza dell'1,17%.Si è mossa in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,16%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,26%.Nervosa-0,36% oggi alla resa dei conti con i risultati del primo trimestre