Scuola, anche l’Ape Social non decolla: partenza a singhiozzo e aderisce solo 1 lavoratore su 10

(Teleborsa) - L’ Anticipo pensionistico volontario , ma. Non poteva andare diversamente, visto che comporta la restituzione anche di 500 euro al mese per vent’anni della somma anticipata:, grazie a un prestito da stipulare con l’INPS.L’Ape Social, molto più conveniente, riservata a una stretta cerchia di categorie di lavoratori, dovrebbe vedere la luce per la fine di questa settimana o al massimo entro la prossima:; poi, dovrebbe esserci un’altra doppia “finestra”. In questo caso, i motivi del ritardo sono dovuti al fatto che dopo la, il provvedimento è stato preso in esame dal Consiglio di Stato, per le valutazioni finali dei giudici amministrativi, per poi essere registrato alla Corte dei Conti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Non sarebbe stata ultimata nemmeno la convenzione con banche e assicurazioni che finanziano il progetto.Nel frattempo,, che risulterebbero, spiega ilSecondoi beneficiari potrebbero non avere avuto informazioni adeguate. In ogni caso, ", perché è la professione dell’insegnante, a tutti i livelli, a essere sottoposta a un elevato rischio burnout: anche gli altri docenti ed educatori avrebbero dovuto avere la possibilità di fruire delle agevolazioni pensionistiche spettanti a chi svolge un lavoro usurante". È comunque bene che i lavoratori si sappiano districare in questo ginepraio di leggi e novità sui requisiti e sulle prospettive pensionistiche: per questo motivo – conclude Pacifico - abbiamo predisposto un servizio di consulenza ad hoc".