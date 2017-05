TerniEnergia chiude il 1° trimestre con utile in calo

TerniEnergia

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre con un utile netto pari a 0,2 milioni di auto, in forte calo (-60%) rispetto agli 0,6 milioni dello scorso anno.I ricavi pari a 29,9 milioni risultano in calo del 4,59% e l' EBITDA pari a 3,4 milioni scende del 15,73%. Dimezzato l'EBIT a 1,4 milioni.“I dati del primo trimestre 2017 ci restituiscono un cambiamento di scenario. Ci sono segnali incoraggianti di inversione di tendenza nell’andamento del business rispetto ai mesi precedenti, considerando anche che nei ricavi non sono ancora espressi i valori dei nuovi cantieri fotovoltaici in Africa", ha precisato il Presidente e Amministratore Delegato, Stefano Neri."Riteniamo, inoltre, che vi saranno presto le condizioni per rafforzare questa tendenza anche nei settori di business a più altocontenuto tecnologico, come l’efficienza energetica e le smart grid”.La Posizione Finanziaria Netta è pari a 91,2 milioni, di cui a breve 13,5 milioni.