Trump valuta la scissione delle "big banks"

(Teleborsa) - Il Presidente USA,continua nella sua rivoluzione. Dopo la riforma fiscale , ora per il tycoon diventato presidente si concentra sulla legge. Entrata in vigore dopo la Grande Depressione degli anni '30 per separare le banche commerciali da quelle di investimento ed eliminata nel 1999 dall'allora presidente democratico, come promesso nella sua campagna elettorale, vuole rilanciare una versione 21° secolo della leggeSono molti, infatti, gli esperti che attribuiscono alla rimozione di quel provvedimento lo scoppio della crisi finanziaria del 2008. Il segretario al Tesoroe il capo del consiglio economico della Casa Biancasembrano essere favorevoli a una sorta delanche se per ora non sono stati forniti dettagli.Ieri, 2 maggio, in un'intervista a Bloomberg da suo ufficio ovale, Trump ha dichiarato che è pronto a valutare la cosa."C'è qualcuno che vuole tornare al vecchio sistema giusto? Quindi analizzeremo la legge". Il portavoce della Casa Biancaha detto: "Non siamo pronti a spiegare i dettagli".