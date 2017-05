Turismo, i ponti di primavera fanno bene: ad aprile 21,2 milioni di pernottamenti e 2,5 miliardi di consumi

(Teleborsa) -Nonostante la crisi, insomma, sembra proprio che gli italiani non abbiano alcuna voglia di rinunciare a qualche giorno di relax, sfruttando il classico "ponte" per regalarsi unache fa bene non solo allo spirito,Ad aprile, grazie alla cadenza ravvicinata della Pasqua e del ponte ‘lungo’ della Liberazione, si stimano circa(+5% sul 2016) che hanno generatoEd anche l’ultimo ponte di primavera – quello del Primo maggio – chiude in crescita, conE’ quanto emerge dal rapporto preconsuntivo su aprile e dall’indagine previsionale per il ponte del primo maggio condotte su un campione diricettive dal Centro Studi Turistici per Assoturismo Confesercenti. Complessivamente, ad aprile, si sono registrate un...Un risultato influenzato dalla Pasqua, ma che sembra preludere ad una stagione turistica che si annuncia decisamente positiva.A contribuire alla crescita sono soprattutto gli(+2,6%), ma si registra un aumento anche delLe presenze si concentreranno soprattutto nel sistema ricettivo ufficiale (3,5 milioni) ai quali si devono aggiungere 1,5 milioni circa di presenze in altre strutture ricettive (locazioni turistiche, case di proprietà, ostelli religiosi, etc…). Le stime positive riguardano sia le strutture alberghiere (+1,9%) sia quelle complementari (+2,5%);