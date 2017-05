Wall Street prudente in attesa della Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street con gli investitori prudenti in attesa del comunicato in arrivo stasera che la Federal Reserve diffonderà al termine del comitato di politica monetaria.nel breve periodo mentre gli investitori sono alla ricerca di conferme per una. Si tratterebbe così del terzo taglio dei tassi di interesse dopo quello da un quarto di punto operato a dicembre e marzo.Intanto dal fronte macro sono giuntistatunitense: ilha rilevato una crescita debole degli occupati nel settore privato . Venerdì, 5 maggio, è in agenda il dato complessivo sull'occupazione a cura del dipartimento del Lavoro USA, che include sia il settore pubblico che quello privato.Tra gli altri dati,l'indice PMI servizi e composito finali, poi sarà la volta di ISM, PMI non manifatturiero e le scorte statunitensi settimanali di prodotti petroliferi.Sulle prime rilevazioni, ilsi ferma a 20.949,89 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 2.391,17 punti. Leggermente positivo il(+0,26%); pressoché invariato loIn buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,55%) e(-0,50%).Tra i(+1,35%),(+0,87%),(+0,79%) e(+0,79%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,58%.