Alitalia cerca acquirenti. Gubitosi: "15 giorni per manifestazioni interesse"

(Teleborsa) -Dopo il commissariamento della compagnia aerea e la nomina dei tre commissari , ora si cercano nuovi partner.al vettore italiano, in particolare di trattative riservate dei sindacati con compagnie asiatiche, ma bocche cucite circa l'identità degli interessati. Anzi, l'ex presidente, ora commissario,precisa che per ora, aggiungendo "da ieri ad oggi non ci ha telefonato nessuno".Certamente, la vendita di Alitalia sarà unper i tre manager chiamati ad avviare le procedure per la vendita della compagnia aerea entro 15 giorni, ma non spaventano, che affermaParlando di Alitalia a "Night Tabloid" la trasmissione di Rai2 in onda stasera in seconda serata, il manager ha ammesso cheed in merito alla possibilità di un interesse di Trenitalia non ha voluto pronunciarsi, .limitandosi a dire "sarebbe utile se collaborassimo".Frattanto, nell'immediato, si guarda al, boccata d'ossigeno che sarà messa a disposizione di Alitaliacon decreto del Mise d'intesa col Mef., al tasso Euribor a sei mesi maggiorato di 1000 punti base, pari oggi (9,75%) a 58,5 milioni di interessi.In ogni caso,(International Air Transport Association), l'organizzazione internazionale delle compagnie aeree con sede a Montreal, in Canada, qualeper poter continuare a partecipare ai "sistemi di compensazione" (Business Settlement Plan e Clearing house) attraverso i quali vengono distribuiti alle aerolinee a cui spettano gli incassi ottenuti dalla vendita dei biglietti ai passeggeri da parte dei diversi operatori del trasporto aereo.Il commissario Gubitosi ha precisato oggi che i 600 milioni del prestito ponte "sono sufficienti per sei mesi", durante i quali l'obiettivo dei tre commissari sarà rendere appetibile la compagnia.per preparare un programma che porti all'e trovare uno o più partner pronti a investire nella compagnia aerea.dell'amministrazione straordinaria con la, che secondo l'orientamento dei tre commissari sarà una manifestazione a largo spettro.. E' questo l'obiettivo primario per Alitalia che ora è ad un nuovo inizio", come rivelato da ministro dell'economia,che si è detto convinto che si potrà trovare "un investitore interessato", sottolineando che il governo è alla ricerca di un "compratore" che rilevi la compagnia "unita", senza operare divisioni della compagnia ed evitare così "tagli ancora più drastici". Possibilmente "un'azienda del trasporto aereo", come auspicato dal Ministro dello Sviluppo Economico,, dopo aver ricordato che per Alitalia sono stati sborsati ben 8 miliardi di euro di soldi pubblici, ha definito un "gravissimo errore" l'aver fatto gestire Alitalia da. Lo ha spiegato il Ministro durante il "question time" alla Camera.ha poi passato la palla ai commissari. Spetterà a loro valutare eventuali iniziative in relazione alle responsabilità degli organi sociali della compagnia.