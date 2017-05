Cina, ad aprile rallenta il settore servizi

(Teleborsa) - Ad aprile decelera l'attività nel settore dei servizi inè cresciuta a un ritmo più lento, per il quarto mese consecutivo. Lo rileva l'istitutoche spiega che ilservizi è scivolato a 51,5 da 52,2 del mese di marzo. Il dato è stato il più basso in sette mesi.Il PMI () scaturisce da un'indagine condotta sui direttori d’acquisto delle principali aziende per testare le opinioni sull'andamento del settoreUn valore superiore ai 50 punti indica un'economia in espansione mentre un valore inferiore rappresenta una fase di contrazione.