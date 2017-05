Google chiude il contenzioso con il fisco italiano

Alphabet

(Teleborsa) - Il colosso del web Google, brand principale della compagnia quotata, ha raggiunto unL'intesa è stata raggiunta con l'Agenzia della Entrate, dopo un anno di trattative - fra azienda, fisco e procura - coordinate dall'ex Guardasigilli Paola Severino, chiudendo unIn particolare, la multa è comprensiva dei tributi più recenti, relativi al 2014 e 2015, e di un vecchissimo contenzioso per il periodo 2002-2006. Gli importi sono riferibili in gran parte alla divisione italiana (303 milioni) ed in piccolissima parte a quella irlandese (3 milioni).Il contenzioso era partito dopo un, accusarti di mancato versamento dell'IRES per il periodo 2009-2013 e di aver evaso 95 milioni di tasse sul fatturato realizzato in Italia e contabilizzato in Irlanda, Paesi Bassi e Bermuda.Il colosso del web oggi ha anche, che si è concretizzato in un tentativo di intrusione e, realizzato mediante una email di phishing attribuita a Google Docs.. Secondo gli esperti sarebbero state. La società ha però già rimosso le pèagine cui rinviava il link e l'app che consentiva di avere accesso dai dati personali.