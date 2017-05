Piazza Affari chiude in pole sostenuta da risultati Blue- Chip

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima giornata vissuta dalle altre borse europee, in ungiunte da società americane, europee ed italiane e per la conferma dida parte delle banche centrali.Ieri, come atteso, confermando una view ottimista sull'economia e segnalando la. Fiducia anche per l'appuntamento del weekend con il secondo turno delle elezioni presidenziali in Francia , visto che gli ultimi sondaggi danno per vincente il candidato centrista Macron. L'avvio positivo di Wall Street dopo i dati macro in agenda ha confermatola tendenza positiva delle borse.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,52%. Lieve calo dell', che scende a 1.229,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,84%, scendendo fino a 46,46 dollari per barile.Lomigliora, toccando i 185 punti base, con un calo di 8 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,24%.si è mossa in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,83%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,21%, denaro su, che registra un rialzo dell'1,24%., con ilche mostra un balzo del 2,03%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,83% avanza a quota 23.397 punti. Guadagni frazionali per il(+0,49%); pressoché invariato il(+0,17%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+3,87%),(+3,08%) e(+3,03%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,79%) e(-0,93%).di Milano c'ècon un consistente progresso del 7,23%, grazie a conti trimestrali che hanno mostrato ordini e redditività in crescita Tonica anche(+5,39%), per effetto della trimestrale Nel giorno dell'assemblea e dopo risultati positivi,avanza del 4,6%. Appuntamento con i soci anche per, che guadagna il 2,6%.Acquisti a piene mani su(+4,61%) e(+4,61%).Le peggiori performance sono quelle dei petroliferi, preda del calo del prezzo del greggio:cede il 2,80% el'1,26%.