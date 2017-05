Scuola, maxi tassa sul tirocinio per il sostegno

(Teleborsa) -, a causa di un "ingiustificato" aumento delle tasse (fino a 4 mila euro a precario) per fare il test e frequentare i corsi.Le prove, fissate per ilprossimi, potranno essere svolte solo dagli abilitati all’insegnamento che verseranno (nella maggiora parte dei casi entro la metà di maggio) una: questa è la cifra che dovranno accollarsi, a esempio, i candidati che sosterranno la prova in, ma anche quelli che tenteranno l’accesso al Tfa sostegno presso le. Poi ci sono i, che nei quattro atenei siciliani sono di 3.700 euro., commenta, Presidente del giovane sindacato della scuola, il quale ricorda che "per il futuro, in base ai decreti legislativi della Legge 107 del 2015 su reclutamento e sostegno, è una spesa di cui si farà carico lo Stato, inglobandola nella formazione triennale dei vincitori di concorso"."Questo significa - spiega - che mentre è stata approvata la riforma, con l’introduzione dei FIT, la Formazione Iniziale e Tirocinio, il TFA continua a costare sempre più caro. Ma l’errore è anche quello di obbligare a partecipare a questi test pre-selettivi i candidati risultati idonei al precedente TFA. Mentre, in occasione del secondo ciclo TFA sostegno a coloro che risultavano in questa situazione era stato permesso di accedere direttamente ai corsi".