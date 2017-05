Trimestre da record per Ferrari. Conferma target 2017

Ferrari

(Teleborsa) -archivia il primo trimestre dell'anno con una 124 milioni, rispetto ai 78 milioni dello stesso trimestre del 2016. L'utile per azione (EPS) è pari a 65 centesimi (+60%).Bene anche i ricavi netti cresciuti del 21,5% a 821 milioni mentre l'indebitamento industriale netto è sceso a 578 milioni di euro.che prevede ricavi oltre 3,3 miliardi, un Ebitda adjusted superiore ai 950 milioni e un indebitamento industriale pari a circa 500 milioni.Nel primo trimestre,, con un incremento di 121 unità o del 6,4% rispetto all'anno precedente. Questo risultato è stato trainato da un aumento del 50% delle vendite dei modelli a 12 cilindri (V12), inparte compensato dalla riduzione del 3% delle vendite dei modelli a 8 cilindri (V8). La forte performance dei modelli V12 è stata guidata dalla GTC4Lusso, da LaFerrari Aperta e dalla F12tdf, andamento in parte compensato da quello della F12berlinetta,giunta al suo sesto anno di commercializzazione e in via di uscita dal mercato, mentre la California T è al suo quarto anno di commercializzazione.. All'interno della regione EMEA, che ha registrato un'espansione dell'8,8%, Germania, Francia, Italia e Regno Unito hanno messo a segno una crescita a due cifre. Le Americhe sono cresciute del 4,2%, il Resto della regione Asia Pacifico (Apac) del 4% e Cina, Hong Kong e Taiwan, su base aggregata, hanno registrato un +3,2%.