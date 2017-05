Wall Street in stand-by

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 20.951,47 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.389,52 punti. Pressoché invariato il(+0,02%), come l'S&P 100 (0,0%).(+0,78%),(+0,59%) e(+0,41%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,90%) e(-1,13%).Altra i(+0,95%),(+0,88%),(+0,80%) e(+0,77%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,14%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,79%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,29%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,65%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,70%),(+2,37%),(+2,23%) e(+2,20%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,13%.Sensibili perdite per, in calo del 5,42%.In apnea, che arretra del 5,00%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,87%.