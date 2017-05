Wall Street parte bene nonostante dati macro in chiaroscuro

Alibaba

Zynga

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Finanziario

Energia

Telecomunicazioni

Goldman Sachs

Cisco Systems

Walt Disney

Chevron

Exxon Mobil

(Teleborsa) -, galvanizzata dall' ottimismo palesato dalla Fed ieri sera circa l'andamento dell'economia e dalla conferma di tassi invariati. produttività e costo lavoro hanno deluso , a dispetto del crollo delle richieste di sussidio ai minimi degli ultimi 17 anni . Bene la bilancia commerciale , che conferma un deficit stabile, mentre si attende fra poco il dato sugli ordini alle fabbriche.Sempre ricca l', che vede in prima fila oggi, mentre sono piaciuti molto i conti sopra le attese di Facebook pubblicati ieri sera. Nel complesso le trimestrali USA sono risultate superiori alle previsioni con una crescita media dei profitti delle società appartenenti al paniere S&P 500 del 14,2%.Alla Borsa di New York, ilriporta una variazione positiva dello 0,15%; stessa impostazione cauta per lo, che rimane a 2.391,25 punti. Pressoché invariato il(+0,04%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,87%) e(-0,55%).Tra i(+0,98%) e(+0,58%).La peggiore performance è quella di, che cede il 2,06%.Male i petroliferi a causa del calo del greggio:cede lo 0,84% edlo 0,81%.