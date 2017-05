Avio, ancora un successo per Ariane 5

Avio

(Teleborsa) - Un altro lancio di successo per il lanciatore Ariane 5, cui partecipa il gruppo aerospaziale, che ha portato correttamente in orbita questa notte due nuovi satelliti, uno del Brasile e un altro della Corea del Sud.Dal Centro Spaziale della Guyana francese, tornato alla normale operatività dopo lo sciopero delle scorse settimane, Ariane 5 ha trasportato in orbita il satellite geostazionario SGDC for VISIONA Tecnologia Espacial S.A. dell’operatore brasiliano Telebras S.A., per lo sviluppo di servizi Internet sul territorio e per la difesa, e il satellite KOREASAT-7 dell’operatore sud coreano ktsat, per lo sviluppo di servizi connettività Internet e TV.(numero 236) della famiglia Arianecon il posizionamento perfetto dei satelliti nell’orbita stabilita.Avio partecipa al lanciatore con i motori a propulsione solida e la turbopompa ad ossigeno liquido."Le performance di successo di Ariane 5, pongono l’industria europea dello spazio in una posizione di primato nel mercato mondiale dei lanciatori. Questi risultati premiano il lavoro, le competenze e la passione delle nostre persone in Italia, in Francia e in Guyana francese e confermano la leadership di Avio nel settore spaziale", ha commentato