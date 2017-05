Borse europee deboli. In focus il Job Report USA

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Chimico

Media

Assicurativo

Materie prime

Viaggi e intrattenimento

Petrolifero

Ferrari

Mediaset

STMicroelectronics

Intesa Sanpaolo

Banco BPM

Italgas

Moncler

Tenaris

(Teleborsa) -dopo i rialzi della vigilia. Gli investitori si muovono con prudenza, nel mese di aprile. Sempre negli Stati Uniti, l'amministrazione Trump è riuscita a far approvare alla Camera la nuova versione della riforma Sanitaria che sostituirà l'Obamacare.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,098. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,29%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 44,86 dollari per barile, con un calo dell'1,45%.Lieve calo dello, che scende a 183 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,21%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,21%. Andamento cauto per, +0,19% mentre si registrano limatura per la piazza di, che cede lo 0,44%. A, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.130 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,40%),(+0,81%) e(+0,64%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-1,14%),(-0,99%) e(-0,90%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,04% grazie alla trimestrale presentata la vigilia Ben comprate, che segna un forte rialzo dell'1,41% eche avanza dell'1,15%.Tra le banche, denaro su(+0,87%) che riunisce oggi il CdA sui conti del primo trimestre. Dimesso il, su prese di profitto.Premiata dal mercato per i risultati (+094%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,64%.Calo deciso anche per, che segna un -1,29%.