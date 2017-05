Economia italiana cresce più lentamente: vivace industria, lavoro al palo

(Teleborsa) - In un panorama internazionale mutevole (USA in rallentamento ed UE in fase di stabilizzazione),, pur mantenendodal lato dell'offerta e del commercio estero. E' quanto rileva l'Inell'ultimasulla congiuntura italiana ed internazionale.Inoltre,mentre i prezzi registrano un nuovo aumento . L’indicatore anticipatore rimane positivo ma evidenzia una decelerazione.Scendendo nel dettaglio,ed ha registrato variazioni positive dell’indice di produzione (+0,7% nel trimestre dicembre-febbraio) e di fatturato (+2,6%) .(+3,7% l'export nel trimestre), sostenute dalla vivacità dell’interscambio con i paesi extra-Ue (+4,9% le esportazioni)., anche se nella media del trimestre la produzione è migliorata rispetto ai tre mesi precedenti (+1%).. A febbraio il volume delle vendite al dettaglio ha registrato una diminuzione dello 0,7% e nella media del trimestre dello 0,2%.(+0,2%, 35 mila occupati in più nel trimestre). In particolare, più forte risulta la crescita dei dipendenti a termine (+1,3%, +33 mila individui) rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato (+0,3%, 40 mila unità in più). il tasso di disoccupazione si è attestato all’11,7% , valore distante da quello dell’area dell’euro (9,5%).