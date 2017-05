Enel, CdA conferma Francesco Starace Amministratore Delegato

Enel

(Teleborsa) - Si è riunito oggi a Roma per la prima volta, sotto la presidenza di, il Consiglio di Amministrazione dinominato dall' Assemblea che si è svolta ieri, 4 maggio. Il Consiglio ha confermato Francesco Starace quale Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società."Il Board - informa l'Enel in una nota - ha inoltre confermato l'assetto dei poteri preesistente, riconoscendo al presidente(ferma restando la dipendenza gerarchica del responsabile di tale funzione dal consiglio di amministrazione), di impulso e supervisione sull'applicazione delle norme di corporate governance riguardanti le attività del consiglio di amministrazione, nonché l'incarico di intrattenere, d'intesa e in coordinamento con l'amministratore delegato, rapporti con organi istituzionali e autorità.All'amministratore delegato sono stati attribuiti, in linea con l'assetto precedente, tutti i poteri per l'amministrazione della società, ad eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo statuto sociale o mantenuti dal consiglio di amministrazione nell'ambito delle proprie competenze.Il Consiglio procederà infine a ricostituire al proprio interno i vari Comitati con funzioni consultive e propositive in occasione di una prossima riunione."A Piazza Affari, il titolo di Enel avanza dello 0,79%.