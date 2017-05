Gela, ENI: investiti oltre 400 milioni, avviati 141 cantieri

ENI

(Teleborsa) - Il gruppoha investito circa 471 milioni di euro e avviato 141 cantieri di cui 87 già completati per l'area di Gela.Nel campo dell’, nel 2016 si è registrato un, rispetto ad un impegno previsto nel Protocollo pari a 1200. Nel 2017, i dati del primo trimestre mostrano che il livello di occupazione dell’indotto si è attestato su circa 1300 persone rispetto all’impegno del Protocollo pari a 1000 risorse.Sono i dati presentati dal gruppo del cane a sei zampe, ieri 4 Maggio, presso il Mise, durante il tavolo di monitoraggio del Protocollo d’intesa ENI per l’area di Gela , presieduto dalla. Al tavolo hanno preso parte il gruppo petrolifero italiano, Confindustria Sicilia, le rappresentanze sindacali, il governatore della Regione Sicilia Crocetta, il Sindaco di Gela Messinese, il Ministero dell’Ambiente.Relativamente, allaad oggi nei cantieri della Green Refinery lavorano circa 300 persone per un totale di circa 270 mila ore lavorate nel 2016. E' prevista,della bio- raffineria, a seguito della conclusione, attesa entro la metà del mese in corso, del procedimento autorizzativo dello “Steam Reforming” e dell’impianto per il trattamento dell’olio di palma e delle materie prime di seconda generazione.L’inizio delle attività di costruzione di questa fasenel corso dell’anno. Sul fronte del risanamento ambientaleoperanti sul territorioDalla firma del Protocollo fino a fine marzo 2017 sono stati spesi circa 100 milioni di euro e avviati 34 cantieri di cui 13 già completati.- ha detto- va avanti secondo i passi previsti al momento della firma nel 2014, di concerto con il territorio e le istituzioni. Siamo impegnati a garantire che il percorso proceda senza ostacoli.con tutte le amministrazioni interessate e con la società per valutare l’andamento del processo autorizzativo e, sulla base delle verifiche, eventualmente rimodulare il cronoprogramma".