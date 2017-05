Italgas, crescita a due cifre per Ebitda e utile netto

Italgas

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre del 2017 con unin crescita del 16,1% a 72 milioni e ibalzati del 9,8% a 281 milioni.Bene anche l'(L’utile operativo lordo) che si attesta a 193 milioni, in salita del 19,9%, mentre l'netto è pari a 3,4 miliardi in calo rispetto ai 3,6 miliardi al 31 dicembre 2016."La crescita degli investimenti e la sempre maggiore attenzione all'efficienza operativa e finanziaria consentono di mantenere una solida struttura patrimoniale, garantendo al contempo una creazione di valore continua per i nostri azionisti", ha affermato l'commentando i risultati.Nel corso del 2017 Italgas proseguirà anche le azioni finalizzate alla "ottimizzazione della propria struttura finanziaria di gruppo estendendo la scadenza media del debito, in linea con la propria struttura finanziaria obiettivo".La società, inoltre, come già annunciato, conferma che parteciperà alle gare d'ambito di interesse strategico per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.