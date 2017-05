Piazza Affari chiude in cima alle borse europee

Telecom

(Teleborsa) -di Intesa e dalla buona performance didopo che il CdA ha confermato i vertici del gruppo di telecomunicazioni.In Europa si rimane in attesa delle elezioni in Francia , mostra segnali di rafforzamento ilche nel mese di aprile ha battuto ogni più rosea aspettativa. Sempre negli Stati Uniti, l'amministrazione Trump è riuscita a far approvare alla Camera la nuova versione della riforma Sanitaria che sostituirà l'Obamacare.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,21%. Giornata negativa per l', che archivia la seduta a 1.227,4 dollari l'oncia, in calo dello 0,70%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,02%.chiude in frazionale rialzo, (+0,55%). Sulla stessa scia, (+0,58%). Fa bene(+1,05%).con ilche sale dell'1,48% a ferma a 21.483 punti.Tra idi Milano svetta(+2,97%) dopo i conti.per(+2,37%). Decollacon un importante progresso del 2,53%.Fa bene(+1,56%). Corre(+2,07%) promosse dal mercato per i risultati societari del primo trimestre., invece, si abbattono suche chiude con un -3, 02% nonostante la forte crescita del fatturato nel primo trimestre perche cede lo 0,77%., con un calo frazionale dello 0,58%.