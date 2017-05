Telecom, CdA conferma Recchi Presidente e Cattaneo Amministratore Delegato

Telecom Italia

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione disi è riunito oggi, per la prima volta dopo il rinnovo deliberato dall'Assemblea dei Soci , nominando a maggioranzaPresidente Esecutivo,Vice Presidente eAmministratore Delegato della Società. Un'appuntamento importantissimo e atteso dopo quello dei conti e dell'assemblea che conferma i vertici del gruppo di telecomunicazioni.e. Al Vice Presidente risultano attribuite le sole funzioni vicarie, come da Statuto, senza conferimento di deleghe.-l'identificazione delle linee guida dello sviluppo del Gruppo, d'intesa con l’Amministratore Delegato, e la supervisione dell’elaborazione e della realizzazione dei piani strategici, industriali e finanziari;- la supervisione della definizione degli assetti organizzativi, dell'andamento economico e finanziario, del processo di definizione delle linee guida del sistema di controllo interno e gestione dei rischi;- la responsabilità organizzativa di Legal Affairs, Institutional Communication, Public Affairs, Brand Strategy and Media e Corporate Shared Value, nonché il governo della Fondazione TIM- la supervisione in materia di security e sulla società TI Sparkle;-la rappresentanza della Società e del Gruppo nei rapporti esterni con le autorità, le istituzioni e gli investitori.All'Amministratore Delegato, oltre alla rappresentanza legale, come da Statuto, sono attribuiti, in sintesi:- tutti i poteri necessari per compiere gli atti pertinenti all'attività sociale, ad eccezione dei poteri riservati al Consiglio di Amministrazione e di quelli delegati al Presidente Esecutivo;-la responsabilità relativa al governo complessivo della Società e del Gruppo, e dunque la responsabilità di definire, proporre al Consiglio di Amministrazione e quindi attuare e sviluppare i piani strategici, industriali e finanziari, la responsabilità di definire gli assetti e tutte le responsabilità organizzative per garantire la gestione e lo sviluppo del business in Italia e Sud America.Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto anche all'accertamento del possesso dei requisiti d’indipendenza dei ConsiglieriSono stati infine confermati quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di TIM il Chief Financial Officer,