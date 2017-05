Come scontato Renzi di nuovo Segretario Pd

(Teleborsa) - Dopo le primarie,. Poi lo scrosciante applauso nella grande sala dell'albergo romano che ha accolto ii, che ha ottenuto il 69,8% dei consensi, 212 per Andrea Orlando il 20% e 88 per Michele Emiliano, forte del 10,8%.E Matteo Renzi ringrazia e ricomincia col suo carattere di trascinatore parlando davvero a tutto campo.. Mettendo al centro le persone, una comunità felice di fare il bene dell'Italia. Ma in cinque mesi molte cose sono cambiate".. La parola unità è un valore. La prendo come punto di riferimento principale. Ma c'è anche bisogno di un impegno tra di noi, non è pensabile che ora cominciamo con il criticarci. Il Pd deve ricominciare sapendo che l'avversario non è il proprio compagno di strada".. Se questo è chiaro vorrei rafforzarlo: sono contento del lavoro del governo quando mette soldi sulle periferie, sulla povertà. Questo governo non sta facendo opera di discontitunuità, ma continua un lavoro che noi abbiamo lasciato a mezzo. E siamo felici quando vediamo 739 mila posti di lavoro in più grazie al Jobs Act".