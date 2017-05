Nucleare: a centinaia visitano centrale di Latina in smantellamento

Eni

(Teleborsa) -, l'iniziativa con cui Sogin - la società pubblica responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi - apre le porte delle centrali atomiche in via di smantellamento in tutta Italia.Grazie alla visita guidata, residui della combustione atomica, rimasti in una delle tre piscine dell'impianto.Per la centrale di Latina,, con l'eliminazione delle infrastrutture e l'abbassamento dell'edificio reattore dagli attuali 50 metri a 30".. Solo dopo la realizzazione del deposito nazionale si potrà avviare la seconda e ultima fase del, che produrrà, fra l'altro, circa 2 mila tonnellate di rifiuti radioattivi ad alta attività, vale a diregrafite".Conpresenti attualmente nei vari depositi provvisori e del combustibile riprocessato all'estero,, che consentirà il suo riutilizzo., "l'Italia è il primo Paese del G7 a fare ilAbbiamo sviluppato la prima metodologia di Project management per lo smantellamento dei siti di impianti nucleari e già applichiamo queste nostre competenze anche all'estero, ma vorremmo potenziare il nostro approccio internazionale perché l'Italia in questo campo ha una competenza distintiva"., nel 1963, prima tra le centrali nucleari italiane, ha iniziato a produrre energia, con una potenza elettrica di 210 MWe.Nel 1999 Sogin è divenuta proprietaria dell'impianto con l'obiettivo di terminare ile restituire il sito al territorio dell'agro pontino.