Alitalia, bocche cucite a Via Veneto. Ma il vero problema rimangono i dipendenti

(Teleborsa) - Bocche cucite al Ministero dello Sviluppo economico () sulla questione Alitalia nonostante incontri e discussioni. Oggi, lunedì 8 maggio, in Via Veneto, a Roma, il titolare del dicastero,, ha ricevuto uno dei tre commissari straordinari di. Tema dell'incontro fare il punto della situazione della ex compagnia di bandiera. Una situazione a dir poco delicata quella di Alitalia ammessa, con decreto delall'amministrazione straordinaria (cosiddetta legge Marzano). Tanto più che sembrerebbe certo che Gubitosi, in tempi stretti, sia costretto ad affrontare anche il doloroso tema della riduzione del personale.Per rendere" la compagnia è. Per questo, che rappresenta il punto più dolente,incontrerà a stretto giro di posta" le rappresentanze sindacali.Con lo stesso decreto è stato nominato un collegio commissariale di tre persone composto daed è. Ora si cercano nuovi partner. Un compito arduo per i tre manager chiamati ad avviare le procedure per la vendita della compagnia aerea. Per quanto riguarda il "prestito ponte" di 600 milioni di euro già reso disponibile da sabato 6 maggio con decreto del, questo dovrà essere restituito "entro sei mesi "con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura". In ogni caso, 100 milioni del prestito, sono già impegnati con la), l'organizzazione internazionale delle compagnie aeree quale cauzione per poter continuare a partecipare ai "sistemi di compensazione" (Business Settlement Plan e Clearing house) attraverso i quali vengono distribuiti alle aerolinee a cui spettano gli incassi ottenuti dalla vendita dei biglietti ai passeggeri da parte dei diversi operatori del trasporto aereo.Il tempo stringe e restano pochi giorni a disposizione di Alitalia per trovare uno o più partner pronti a investire nella compagnia aerea. Entro il 16 maggio scatterà, infatti, la "fase 1" dell'amministrazione straordinaria con la raccolta delle offerte. I tre commissari si preparano ad affrontare un'impresa "titanica" di riorganizzazione e risanamento, giudicata da tutti, almeno al momento, "mission impossible".. La terza ipotesi: una suddivisione del Gruppo in più parti che singolarmente avrebbero un valore e potrebbero far gola ad altri player del mercato è solo l'ultima spiaggia.Alitalia ha perso circa 500 milioni nel 2016 e altri 200 solo nel primo trimestre del 2017. Bastano queste cifre a spiegare l'urgenza con cui si stanno muovendo i commissari.Intanto,è il nuovo CEO ad interim di Etihad che detiene il 49% delle azioni di Alitalia, mentre CAI ha il 51%, con al suo interno le quote delle due banche, al tempo stesso soci e creditori, e leLa nomina diè arrivato dal CdA della compagnia diche gli affida la "cloche" per guidare il gruppo e conferma che l'attuale presidente e CEO,, lascerà la società il primo luglio. In linea "con il processo di transizione del top management aziendale", il nuovo CEO assumerà "pieni poteri" da subito., spiega Etihad. Al tempo stessoassumerà pieni poteri come CFO del gruppo, succedendo a, che lascerà il primo luglio.