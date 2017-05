Azimut, ad aprile raccolta netta positiva per 278 milioni di euro

Azimut

(Teleborsa) - Il gruppoha registrato nel mese di aprile 2017 una raccolta netta positiva di 278 milioni di euro,Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si è attestato a fine aprile a 46,7 miliardi, di cui 37,9 miliardi fanno riferimento alle masse gestite. Sul fronte estero nello stesso mese di aprile è stata esercitata l'opzione per salire al 100% in AZ Sestante, la società australiana che svolge le funzioni di trustee e manager di fondi comuni di investimento in Australia, necessaria per lanciare e offrire fondi localmente.Inoltre, è stata autorizzata l'operazione di acquisto del 80% del capitale di New Horizon Capital Management a Dubai, che permette di operare localmente tramite una licenza di categoria 3 emessa dalla"Dopo un trimestre in cui la raccolta ha conosciuto picchi eccezionali raggiungendo i 2,2 miliardi di euro complessivi - ha commentato, CEO del gruppo - anche aprile presenta un ritmo di crescita robusto"., il titolo Azimut svetta sul FTSE MIB con una salita dell'1,23%