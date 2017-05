Borsa Milano si conferma in retromarcia con le altre borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che dopo aver mostrato un po' di volatilità, hanno scelto la via del ribasso. I mercati scontano, che era stato perlopiù acquisito dal mercato (i sondaggi davano già Macron in netto vantaggio).Sul fronte macro, il dato positivo degli ordini all'industria della Germania non è riuscito ad imprimere una tendenza positiva, così come quello sull'indice Sentix relativo alla fiducia degli investitori dell'Eurozona . Ora si attende la partenza di Wall Street, prevedibilmente negativa.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,44%. Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota 180 punti base, con un decremento di 21 punti base rispetto al precedente, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,19%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,21%, resta vicino alla parità(+0,13%), seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,83%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 21.401 punti, con uno scarto percentuale dello 0,39%.Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,98%, complice anche l'aspirazione di crescita in Australia citata stamattina dall'Ad Moderati rialzi per i titoli energetici, comeche sale dello 0,89% ed, dello 0,69%.La peggiore performance è quella di, che flette del 2,50%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,60%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,57%.In un settore del lusso piuttosto sacrificato soffre(-9,15%), che ha deluso con i dati delle vendite