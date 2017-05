Dalle bancarelle al web. Abusivismo e contraffazione invadono la Rete

(Teleborsa) - Tra attività commerciali irregolari, fraudolente o del tutto sommerse, il. Un fenomeno oltre i livelli di guardia, che non danneggia solo le imprese oneste, ma anche i consumatori che passeggiano per la: nel 2015 sono state denunciate oltre 140mila frodi o truffe informatiche, circa 394 al giorno. Un ritmo quattro volte superiore a quello di scippi e rapine (98 al giorno).E’ quanto emerge da un rapporto su opportunità e rischi commerciali del web elaborato dacon la collaborazione tecnica di Ref Ricerche sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili sui reati informatici e di un survey somministrato a consumatori ed imprese commerciali e turistiche.Lao comunque di servizi che eludono le dovute autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla legge. I consumatori vengono truffati via web in ogni parte d’Italia, anche se le denunce arrivano con maggiore frequenza soprattutto dalle province del nord., con una media di 3,6 denunce ogni mille abitanti. Seguono Savona (3,5), Bologna, Napoli, Rimini e Imperia (3,4)., con 3,2 denunce per mille cittadini.