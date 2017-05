Francia, prima uscita ufficiale di Macron al fianco di Francois Hollande

(Teleborsa) - Mentre in Francia si attende il passaggio di consegne tra il presidente uscentee il presidente eletto che si svolgerà domenica 14 maggio,fa la sua prima uscita pubblica al fianco diIn un'agenda ricca di impegni, il presidente eletto dà il via al suo primo atto ufficiale. I "due presidenti" hanno reso omaggio alle vittime della II° Guerra Mondiale nel 72° anniversario della vittoria degli alleati sui nazi-fascisti del 1945.dopo aver deposto una corona di fiori davanti alla statua di, a Piazza Clemenceau, ha invitatoa deporre una corona di fiori alla tomba del Milite Ignoto, sotto l'Arco di Trionfo. Un copione che si ripete. Nel 2012, infatti fua chiamare il neo eletto presidente,l neo-presidente francese andrà inper la sua prima visita all'estero. Ma più che ai suoi impegni all'estero, si guarda al Nuovo Primo ministro e alla squadra di Governo con cui Monsieur le President si prepara a lavorare.Scampata la paura per l'UE con la vittoria di Macron, ora lo scoglio da affrontare saranno le prossime elezioni legislative che si terrano a giugno e che determineranno la nuova maggioranza parlamentare, passaggio su cui poggiano le fondamenta per il suo futuro quinquennio da Presidente.