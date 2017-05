IDeA Capital rileva il controllo dell'azienda di filati sintetici Sinterama

DeA Capital

(Teleborsa) - IDeA Corporate Credit Recovery I gestito da IDeA Capital Funds SGR (società del Gruppo),L'acquisizione si inserisce nell'ambito dell’operazione di rilancio della societ, in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza legata alla produzione di tessuti per automotive, arredamento, abbigliamento e impieghi tecnici.Il gruppo Sinterama nasce nel 1968 a Biella (Italia) e conta importanti unità produttive in Italia, Bulgaria, Brasile e Cina ed il centro ricerca e sviluppo automotive nel Regno Unito; ogni anno produce oltre 30 mila tonnellate di filo in 1200 diverse tipologie, impiega 900 dipendenti e si affida ad una rete di vendita formata da oltre 100 persone fra commerciali ed agenti, in grado di seguire più di 1200 clienti in 70 Paesi diversi.L’ingresso del Fondo IDeA CCR I faciliterà il percorso di crescita e sviluppo di Sinterama, valorizzando l’importante know-how tecnologico e produttivo, che costituiscono una parte importante del patrimonio della Società.Alla guida del rilancio di Sinterama è confermato Guglielmo Fiocchi, nominato Amministratore delegato nel marzo del 2016. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si completa con Paolo Piana, Presidente non esecutivo della società, Francesco Gori, Managing Director del fondo IDeA CCR I, Federico Giribaldi e Paolo Gramaglia.