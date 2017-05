Leonardo, Moretti: "siamo partner strategici per le aziende turche"

Leonardo

(Teleborsa) -si conferma come "partner strategico per le industrie turche nel settore dell’aerospazio, difesa e sicurezza". Lo ha detto Mauro Moretti, Ad e Dg del gruppo, in occasione della partecipazione del salone di Istanbul, aggiungendo che la società "ha già dimostrato di poter offrire e sviluppare tecnologie e prodotti di eccellenza per la Turchia, dai satelliti agli elicotteri, all’elettronica avanzata per usi civili e militari”.Dal 9 al 12 maggio Leonardo sarà presente ad IDEF, il salone della difesa e sicurezza di Istanbul, giunto alla sua tredicesima edizione.Il gruppo opera nel paese da quarant’anni attraverso la partecipazione a importanti progetti civili e militari quali l’elicottero T129, il programma per aerei da pattugliamento costiero Meltem 3 e i sensori elettro ottici per la Marina. Quotidianamente, sono molte le tecnologie di Leonardo che contribuiscono alla sicurezza della Turchia, partendo dal nuovo sistema di gestione e controllo del traffico aereo, che collega oltre 20 torri di controllo con la sede del centro operativo principale di Ankara, o il Vessel Traffic Management System (VTMS) di Izmit, che assicura la sicurezza delle coste e dei confini marittimi, per una visione integrata e completa del traffico nelle acque territoriali del Paese.La presenza industriale è garantita inoltre dalla società operativa Selex ES Elektronik Turkey, che dagli anni Novanta produce e supporta sistemi di comunicazioni sicure e tecnologia avionica, sensori navali di situational awareness e sistemi di controllo del traffico aereo.