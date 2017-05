LVenture corre in Borsa con l'ingresso di nuovi soci strategici

LVenture

(Teleborsa) -, vantando un rialzo superiore al 4% a a 0,75 euro, con un aumento del 2,74%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,769 e successiva a quota 0,806. Supporto a 0,732.A galvanizzare il titolo contribuirenel capitale, mediante undi euro. Il CdA venerdì scorso ha deliberato un aumento di capitale sociale riservato a un gruppo di investitori strategici tra i qualiL'Universita' Luiss, partner istituzionale a cui e' storicamente legato il brand Luiss ENLABS ''La Fabbrica delle Startup'', acquisirà una partecipazione pari al 3,5% ed entrerà nella rappresentanza del governo societario; Sara Assicurazioni, già azionista, rileverà una quota pari al 2,49% del capitale. LV.EN. Holding, azionista di riferimento del gruppo, ha il 39,93% del capitaleIl prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è stato fissato in 0,67 euro.