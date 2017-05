Macron è Europa. Euro in gran spolvero

(Teleborsa) - Emmanuel Macron conquista le elezioni presidenziali francesi con il 66,05% delle preferenze contro il 34,95% di Marine Le Pen.Sono i dati definitivi pubblicati sul sito ufficiale delche confermano le proiezioni.Il neopresidente francese ha ottenutomentre la leader del Front National si è fermata a 10,6 milioni.C'è da dire che con oltre il 25%, l'ha raggiunto un record storico dal 1969 a cui si aggiunge quello assoluto di, il 12%.in Francia. "Difenderò il destino comune dell'Europa, in gioco c'è la nostra civiltà, il nostro modo di essere liberi". Così Macron giunto alla piazza del, nel cuore di Parigi, parla ai militanti che lo attendevano per festeggiare il trionfo nel voto presidenziale.Poi, sulle note dell'grida alla folla: "". E, poi, ancora. "Farò di tutto affinché nei prossimi anni non ci sia nessun motivo per votare per gli estremi. La Francia e il mondo si aspettano da noi la difesa dello spirito dei Lumi, ovunque".Il leader di En marche! promette che proteggerà l'euro dall'assalto degli euroscettici . Il "dossier" francese sembra dunque chiuso e, seppur tra scambi molto limitati.. Dal portavoce di, Steffen Seibert: "Auguri di cuore a Emmanuel Macron. La sua vittoria è una vittoria per un'Europa unita" al Presidente della Commissione UE,. "Congratulazioni a Emmanuel Macron, contiamo su una Francia che contribuisca a cambiare l'Unione per riavvicinarla ai cittadini!". Subito arriva anche l'apprezzamento del neo premier britannico"Congratulazioni a Emmanuel Macron e ai francesi che hanno scelto la Libertà, l'Uguaglianza e la Fraternità". Alsi aggiunge l'augurio del Presidente degli Stati Uniti: "Congratulazioni a Emmanuel Macron per la sua grande vittoria oggi come prossimo presidente di Francia. Non vedo l'ora di lavorare con lui!".. "Ho telefonato a Macron per congratularmi. Gli ho fatto gli auguri per le immense sfide che si troverà di fronte": queste le prime parole della leader del FN dopo i risultati.. Le Pen parla, infatti, di "". "Voglio ringraziare gli 11 milioni di francesi che mi hanno accordato la loro fiducia.tra coloro che vogliono scegliere la Francia".