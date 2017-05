Petrolio, prezzi in rialzo in attesa di più tagli dall'OPEC

(Teleborsa) - Rimbalzano i prezzi del petrolio ai forti cali messi a segno la settimana scorsa.Driver principale del rialzo sono leda parte dell'OPEC per cercare di ridurre le scorte mondiali ancora elevate.A fare da assist alle quotazioni anche la vittoria al ballottaggio francese di Emmanuel Macron che ha conquistato l'Eliseo con il 66% dei voti, alimentando a ridurre i timori per il rischio di avanzata dell'onda antieuropeista in Francia.Il future sulmostra un lieve rialzo dello 0,12% a 49,54 dollari al barile mentre ilstatunitense scambia a 46,2 dollari.Il, ha dichiarato che gli Stati membri dell'OPEC, insieme a 11 produttori fuori del Cartello, hanno espresso la volontà di prorogare l' accordo globale sui tagli dell'output firmato lo scorso 10 dicembre 2016 a Vienna.Gli investitori guardano ora al prossimo vertice OPEC, in calendario il prossimo 25 maggio , nella speranza di un'estensione dei tagli nella dimensione o nella durata.