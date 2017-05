Piazza Affari in rosso insieme agli Eurolistini

Euro / Dollaro USA

Tod's

(Teleborsa) -, che dopo aver mostrato un po' di volatilità, hanno scelto la via del ribasso. I mercati non gioiscono dopo l'esito. Un risultato che non provoca alcun entusiasmo vistoche era stato festeggiato al primo turno e in più i sondaggi davano giàin netto vantaggio.Sul fronte macro, il dato positivo degli ordini all'industria della Germania non è riuscito ad imprimere una tendenza positiva, così come quello sull'indice Sentix relativo alla fiducia degli investitori dell'Eurozona Prevale la cautela sull'che continua la seduta con un leggero calo dello 0,66%. L'si mostra sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (), in rialzo dell'1,54%.in lieve caloche mostra un modesto ribasso dello 0,18%. Resta vicino alla parità(+0,05%). Seduta negativa perche chiude gli scambi con una perdita dello 0,91%. A Milano, ilarchivia la giornata sotto la parità con uno scarto percentuale dello 0,26%.Tra lea grande capitalizzazione chiude su di giriche mostra un guadagno dell'1,87%, complice anche l'aspirazione di crescita in Australia citata stamattina dall'AD . Inoltre, ad aprile ha registrato una raccolta positiva per 280 milioni di euro che mostra un incremento dell'1,35%.che registra una plusvalenza dello 0,85%., invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,38%.In un settore del lusso piuttosto sacrificato ribassi a due cifre per(-10,96%) che ha deluso con i dati delle vendite