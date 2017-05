Piazza affari parte in rosso con gli altri Eurolistini. Realizzi dopo vittoria Macron

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo i "rassicuranti" risultati delle elezioni francesi , che erano stati perlopiù scontati dai mercati nelle settimane precedenti (i sondaggi davano già Macron in netot vantaggio).Sul fronte macro, il dato nel complesso positivo degli ordini all'industria della Germania non è riuscito ad imprimere una tendenza positiva, mentre si attende fra un'ora quello sull'indice Sentix dell'Eurozona.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,28%. In forte calo lo, che raggiunge 179 punti base (-22 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,19%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, mentre perde terreno tentenna, che cede lo 0,40%., con ilche continua la seduta con un calo dello 0,33%.di Milano, troviamo alcuni titoli del risparmio gestito come(+1,02%) e(+0,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano sul lusso, conche cede il 2,19% eche perde il 2,06%, quest'ultima a dispetto di alcuni giudizi positivi degli analisti.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,63%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,46%.