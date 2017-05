Sysco conti in salita nel terzo trimestre

Sysco

(Teleborsa) - Conti in salita per. Il gruppo ha annunciatomilioni di dollari, (44 centesimi per azione) in salita del 5,6% dai 217,1 milioni di dollari (38 centesimi di azione) dello stesso trimestre dell'anno precedente. L'è stato pari a 51 centesimi. Centrate le attese degli analisti.i dai 12 miliardi di dollari precedenti Gli analisti si attendevano 13,1 miliardi di dollari.Sono molto contento della nostra performance del terzo trimestre", ha dichiarato, amministratore delegato di Sysco. "Abbiamo visto una crescita solida del reddito operativo, guidata da una forte crescita locale e da una gestione efficace delle spese. Andando avanti, ci concentreremo sulla crescita del nostro business in modo disciplinato e redditizio e siamo sicuri nella nostra capacità di raggiungere i nostri obiettivi finanziari che ci siamo posti nel prossimo triennio".