Alimentare: con Obama Made in Italy cresciuto del 78% negli Usa

(Teleborsa) - Ilagroalimentare negli Stati Uniti ha raggiunto nel 2016 il record storico digrazie ad una crescita record del 78% negli otto anni dell’amministrazione. Lo rivela una analisi Coldiretti sulla base dei dati Istat dal 2008 al 2016, in riferimento all’arrivo dell’ex presidente degli Usa Barack Obama in Italia per un keynote speech di oltre mezzora di Seeds&Chips su tematiche legate al cibo, dalla scarsità di risorse alimentari, allo spreco, all'inquinamento, ma anche all'innovazione e ai supermercati del futuro.gli– sottolinea la Coldiretti -italiane nel mondo (38,4 miliardi). "Risultati ottenuti grazie ai primati qualitativi e di sicurezza alimentare con l’Italia che è l’unico Paese al mondo con 4.965 prodotti alimentari tradizionali censiti, 289 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, ma è anche quello più green con quasi 60mila aziende agricole biologiche in Europa ed ha fatto la scelta di vietare le coltivazioni Ogm e la carne agli ormoni a tutela della biodiversità e della sicurezza alimentare", ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo.- A far quasi raddoppiare la presenza del cibo italiano negli Stati Uniti è stata certamente – sostiene la Coldiretti - la spinta verso una alimentazione più attenta alla salute dell’Amministrazione Obama e della stessa first lady anche nell’ultima visita in Italia in occasione di Expo il 17 giugno 2015 per parlare di lotta all’obesità e cibo sano, insieme alle figlie Malia e Sasha, e alla madre, Marian Robinson.dial fast food spingendo peraltro il successo dei prodotti e della ristorazione