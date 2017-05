Apple continua la corsa. E' ancora record per la capitalizzazione

Apple

(Teleborsa) - Continua la corsa di. Il titolo della mela morsa è scattata subito in avvio di seduta e continua ad aggiornare i propri massimi storici.Dopo che ieri, 8 maggio, ha segnato un nuovo massimo,, ilcolosso di Cupertino non pago si è spinto fino a 154,88 dollari, nuovo massimo intradayLo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 155 dollari USA, mentre il primo supporto è stimato a 153,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 156,3.

