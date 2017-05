Borsa Milano in risalita assieme alle altre euroborse. Focus sulle trimestrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che tornano a correre dopo aver tirato il fiato ieri, in scia alla vittoria di Macron alle elezioni in Francia . L'attenzione è puntata sui, dato che l'agenda macro non è particolarmente ricca.L'è sostanzialmente stabile su 1,091. Il petrolio mostra un guadagno dello 0,45%, favorendo il recupero dei comparto Oil%Gas.In lieve rialzo lo, che si posiziona a 183 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, a fronte di un rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,27%.segna un piccolo aumento dello 0,22%, mentrepassa di mano sulla parità eavanza dello 0,35%. Lieve aumento anche per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,44%.Tra idi Milano, si distingue(+1,31%).Bene anche(+1,18%), dopo la giornata negativa di ieri.guadagna l'1,08%) edl'1,03% in scia alla performance dei petroliferi.Fra i peggiori le utilities come, che cede lo 0,82% eche mostra un piccolo decremento dello 0,75%.