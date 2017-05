Commerzbank, forte balzo dell'utile nel primo trimestre

Commerzbank

(Teleborsa) - Utili in forte aumento per il secondo gruppo bancario tedesco.ha terminato il primo trimestre del 2017 con undi euro (+28,4%) che si confronta con i 169 milioni contabilizzati nello stesso periodo dello scorso anno. Il risultato è ben oltre le attese che si attendevano un utile in calo di 107 milioni di euro.passati da 2,32 miliardi a 2,37 miliardi di euro. Il risultato operativo è aumentato da 282 milioni a 314 milioni di euro.A fine marzo, ilsulla base dei parametri di Basilea3 era pari al 12,5%.Il titolo quotato, balza in avanti con un

La tendenza di breve di Commerzbank è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9,61 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,57. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,65.

