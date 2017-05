Deludono le vendite al dettaglio in Italia

(Teleborsa) - Deludono i consumi degli italiani. Secondo quanto rilevato dall', le vendite al dettaglio sono rimastestimato dagli analisti e dopo la flessione dello 0,2% registrata a febbraio. Il dato del mese precedente è stato rivisto tuttavia al rialzo dal -0,3% della prima lettura.Sostanzialmente invariate sono anche le componenti alimentare e non alimentare (rispettivamente 0,1% e +0,0%).Risulta, invece,(+0,2%), come sintesi di un aumento dello 0,3% per i prodotti alimentari e dello 0,1% per quelli non alimentari.del 2017, il valore delle venditerispetto al trimestre precedente, mentre i volumi sono quasi stazionari (+0,1%). Nello stesso periodo, le vendite diregistrano una crescita dell’1,4% in valore e una variazione nulla in volume; quelle di beni non alimentari aumentano dello 0,3% sia in valore sia in volume., le vendite al dettagliorisultando anche in questo caso peggiori delle aspettative (+0,8%) ma meno del mese precedente quando i consumi erano scesi dello 0,7% (dato rivisto da -1%). Per i prodotti alimentari si rileva una diminuzione dell’1,8% in valore e del 4,5% in volume. Le vendite di prodotti non alimentari sono in aumento dello 0,3% in valore e dello 0,6% in volume.Rispetto a marzo 2016, le vendite al dettaglio restano sostanzialmente(+0,1%) mentre(-1,1%).