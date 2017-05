Enel avvia costruzione parco eolico in Oklahoma

Enel

(Teleborsa) -,attraverso la controllataA), ha avviato la costruzione neglidel parco eolico. Lo comunica la società in una nota sottolineando che l'impianto, una volta completato, avrà una capacità' installata totale diL'i, e rientra negli investimenti previsti dall'attuale piano strategico di Enel. Il progetto è finanziato da risorse proprie del Gruppo. L'impianto, di proprietà della controllata di. Una volta operativo, Thunder Ranch sarà in grado di generare più di 1.100 GWh l'anno – pari alla domanda di energia di oltre 89.400 famiglie statunitensi – ed eviterà l'immissione in atmosfera di circa 790mila tonnellate di CO2 l'anno. Il parco eolico sarà supportato da accordi a lungo termine per la vendita di elettricità e di crediti da energia rinnovabile., il titolo di Enel chiude in calo dello 0,13%