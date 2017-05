Gruppo BPER, utile in calo nel primo trimestre

BPER

(Teleborsa) - Risultato in calo per Gruppo(33,3 milioni nel primo trimestre 2016).( 31 milioni al 31 marzo 2016). Escludendo la svalutazione straordinaria della quota del Fondo Atlante Le commissioni nette, pari a 177,4 milioni risultano in crescita dello 0,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno(-1,2% rispetto a fine 2016). Nel dettaglio, le sofferenze lorde e nette: -0,2% e -2,3%; • unlikely to pay lordi e netti: -3% e -3,9%. Nel periodo sono state effettuate rettifiche su crediti e altre attività, compreso Atlante, per 146,3 milioni da 121,5 milioni di un anno prima.