Openjobmetis

(Teleborsa) -, una delle principali Agenzie per il Lavoro, quotata al segmento STA di Borsa, comunica che Paolo Gambarini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere non esecutivo.Le dimissioni sono state presentate per sopraggiunti impegni professionali che non consentono la prosecuzione del rapporto. Gambarini non detiene azioni di Openjobmetis.